Embora o governo prefira dar destaque aos crimes que tiveram redução no mês de janeiro, como os assaltos a pedestres (-42%), os crimes no campo (-34%) e o roubo de veículos (-22%), é inegável que os homicídios contabilizados em janeiro fizeram soar o alarme no Palácio Piratini. Só em janeiro, foram 187, um aumento de 15% em comparação com o mesmo mês do ano passado.