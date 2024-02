Em reunião-almoço (RA) nesta quinta-feira (15), o governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB), anunciou que o Estado vai ampliar o efetivo da Brigada Militar de Caxias do Sul em cem novos policiais. Ainda em etapa de concurso público, os brigadianos devem chegar na cidade a partir de agosto. Leite aproveitou a RA na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias para fazer o anúncio, enquanto abordava os indicadores dos últimos do governo.