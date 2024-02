O Brasil fechou o ano de 2023 com 40.464 assassinatos registrados, o menor número desde 2010. Os casos abrangem homicídio doloso, latrocínio, feminicídio e lesão corporal seguida de morte — são os chamados Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs). Na comparação com 2022, que contabilizou 42.190 mortes, a queda foi de 4%. Em relação a 2010, que teve 46.363 assassinatos, a redução no ano passado foi de 13%. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.