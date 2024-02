O Rio Grande do Sul teve um salto nas apreensões de maconha, cocaína e crack em 2023. A Brigada Militar e a Polícia Civil localizaram em suas ações 35,9 toneladas desses entorpecentes, o que representa 46% a mais do que no ano anterior, quando tinham sido 24,6 toneladas. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP).