Mais um caso de feminicídio é investigado pela Polícia Civil no Rio Grande do Sul. A agente de endemias da Secretaria de Saúde de Roque Gonzales, no noroeste do Estado, Íris Reuse da Silva, 53 anos, foi achada morta, assim como o companheiro dela, de 56 anos — o nome do homem não foi divulgado pela polícia. A suspeita é de que ele tenha assassinado a mulher e em seguida cometido suicídio.