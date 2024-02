É como se o tempo tivesse parado há um ano e sete meses para a família de Alessandra Dellatorre, 29 anos, que desapareceu depois de sair de casa para caminhar, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. O caso, que gerou comoção no Estado, ocorreu em 16 de julho de 2022, e completou um ano e sete meses na última sexta-feira (16). Até hoje, os familiares seguem a procura da advogada.