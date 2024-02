Rogério Mendonça e Deibson Nascimento, os dois presos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, usaram barras de ferro (vergalhões) que tiraram da parede das celas para aumentar o buraco que usaram para escapar, segundo informações apuradas pelo G1. As celas estavam sem manutenção há anos e tinham paredes fragilizadas pela umidade. Os fugitivos amarraram seus uniformes nas barras para que fizessem menos barulho ao abrir a fenda. Os dois fugiram da penitenciária na Quarta-Feira de Cinzas (14).