Condenado a 31 anos e oito meses de prisão pela morte do filho, Bernardo Uglione Boldrini, e atualmente cumprindo a pena no semiaberto, Leandro Boldrini deixou o Instituto Penal de Santa Maria na manhã desta quinta-feira (4) para participar de uma seleção para residência médica em coloproctologia no Hospital Universitário da cidade da Região Central. Essa é a etapa final do processo seletivo e consiste em uma entrevista de avaliação sobre o currículo profissional.