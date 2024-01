Em junho de 2022, dezenas de motoboys se reuniram em frente a um prédio no Morro Santana, na zona leste de Porto Alegre, em protesto após um deles relatar ter sido agredido. Em dezembro do ano passado, na Lomba do Pinheiro, outro descreveu ter sido ameaçado com faca na porta de um residencial. Em novembro de 2023, em frente a um estabelecimento na Zona Sul, dois entregadores contaram terem sido hostilizados e impedidos de entrar por estarem molhados pela chuva. Vídeos desses e de outros casos circulam pelas redes sociais.