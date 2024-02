Aos 18 anos, Tamiris Soares de Melo começava a construir a própria vida. No fim de 2023, ela havia começado a trabalhar, alugado a própria casa e se mudado com o filho, de três anos, no município de Candelária, no Vale do Rio Pardo. A jovem havia se separado há cerca de cinco meses, após um relacionamento de quatro anos. Vinha fazendo planos, desenhando um futuro, enquanto se permitia fazer novas amizades.