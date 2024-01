Homem suspeito de ter cometido um duplo homicídio, no último domingo (21), no Vale do Rio Pardo, foi preso na manhã desta terça-feira (23). Anderson Leandro de Carvalho Soares teria atirado contra a ex-esposa e o atual companheiro dela, que não resistiram e morreram. O caso ocorreu no interior do município de Candelária e é investigado pela Polícia Civil.