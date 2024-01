Uma cachorra foi encontrada ferida pelo Corpo de Bombeiros de Encantado, no Vale do Taquari, à margem da RS-332, na noite de segunda-feira (29). Conforme testemunhas, um casal em um carro branco teria amarrado e arrastado o animal por cerca de um quilômetro, até abandoná-lo na entrada do bairro Lago Azul. Os suspeitos ainda não foram identificados.