Expira nesta quinta-feira (28) o prazo concedido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) para a manifestação do governo do Estado sobre o pedido da Defensoria Pública do Estado pela interdição da Penitenciária Estadual de Charqueadas (PEC) 2. O pedido foi ajuizado por conta da verificação de temperaturas elevadas no interior da unidade prisional e também decorre de denúncias sobre supostas falhas no abastecimento de água. O prazo se encerraria na última sexta-feira (22) e foi estendido a pedido do Executivo estadual.