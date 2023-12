A Defensoria Pública do Estado pediu à Vara de Execuções Criminais (VEC) a interdição da Penitenciária Estadual de Charqueadas II, inaugurada no fim de novembro, na Região Carbonífera. A estrutura, com 1.650 vagas, sofre questionamentos por conta do calor dentro das galerias e também por problemas no abastecimento de água.