A Polícia Civil irá solicitar ao Poder Judiciário a quebra do sigilo telefônico e telemático (armazenamento de dados em dispositivo de informática) dos investigados no caso dos falsos detetives, que filmavam clientes na saída de um motel para extorquir valores em troca de manutenção do anonimato. Os três suspeitos de participação no esquema foram presos na manhã desta segunda-feira (4), em São Leopoldo.