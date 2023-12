Seis policias militares foram denunciados pelo Ministério Público do Estado (MPRS) por envolvimento na morte do lutador de MMA José Mauro de Chaves Chaulet, 34 anos, no dia 7 de maio, no bairro São Geraldo, na zona norte de Porto Alegre. A denúncia foi apresentada pela promotora Lúcia Helena Callegari no dia 23 de dezembro e divulgada nesta terça-feira (26).