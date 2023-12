Quatro pessoas foram presas em flagrante, na noite de terça-feira (12), dentro do hotel Swan Tower, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, após manterem um homem, de 72 anos, em cárcere privado e sob ameaça de uma arma de fogo. Segundo a Polícia Civil, o idoso marcou um encontro com uma mulher, que é garota de programa, e frequenta o ambiente eventualmente. No entanto, ela chegou ao local acompanhada de outros três suspeitos, que renderam o homem.