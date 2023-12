Teve início na manhã desta terça-feira (12), no Foro Central, em Porto Alegre, o segundo dia do julgamento de Dionatha Bitencourt Vidaletti e sua mãe Neuza Regina Bintencourt, réus pela morte do casal Rafael Zanete da Silva, Fabiana da Silveira Innocente Silva e o filho deles, Gabriel Innocente Silva em uma briga de trânsito no Lami, extremo sul da Capital em 2020. A segunda sessão começou pela manifestação do Ministério Público, que tem buscado apontar a responsabilidade dos réus em meio à situação, segundo eles, "banal".