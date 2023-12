Responsável por investigar o assassinato de uma família após briga de trânsito no bairro Lami, no extremo-sul de Porto Alegre, em 2020, o delegado Rodrigo Pohlmann Garcia foi o primeiro a prestar depoimento durante o Tribunal do Júri, iniciado na manhã desta segunda-feira (11). São acusados mãe e filho, Neuza Regina Bitencourt Vidaletti e Dionatha Bitencourt Vidaletti.