Um dos momentos mais marcantes do júri dos réus pela morte de três pessoas da mesma família após discussão de trânsito em 2020, no bairro Lami, em Porto Alegre, ocorreu durante a tarde desta segunda-feira (11). A sobrevivente do caso, namorada de uma das vítimas, trouxe detalhes daquele dia, em um relato repleto de pausas e emoção.