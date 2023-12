Deveria ser um domingo típico na vida de duas famílias de moradores de Porto Alegre. Uma delas, formada por pai, mãe e dois filhos, voltava para casa em seu Aircross, depois de ter participado de uma festa de aniversário, no Lami. A namorada do primogênito estava junto. A outra estava em uma casa, no mesmo bairro. Não haveria, em circunstâncias rotineiras, razão para que os destinos destes dois grupos entrasse em rota de colisão.