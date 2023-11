A Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou o afastamento de um juiz denunciado por quatro mulheres, que trabalhavam na mesma Comarca, por importunação sexual. Um processo corre em sigilo no Tribunal de Justiça do RS (TJRS) e no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) desde maio deste ano, quando a primeira denúncia chegou ao conhecimento da corregedoria.