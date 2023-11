No amanhecer de 29 de agosto desse ano, uma ação coordenada entre autoridades de Segurança Pública do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com suporte do Ministério Público (MP) e autorizações da Justiça, prendeu 65 pessoas suspeitas de integrar um complexo sistema de crime organizado. As evidências apontavam para uma rede de delitos, com detalhamento sobre participação e posição na hierarquia do grupo, cujos líderes, segundo o Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), mantinham imagem de empreendedores e frequentavam a alta sociedade em Torres.