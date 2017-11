Agentes da Polícia Civil começaram na manhã desta segunda-feira (6) um novo período de greve da categoria. Desde as 8h, diversas atividades não estão sendo realizadas em delegacias. Os serviços só devem ser retomados quando os vencimentos dos funcionários forem integralizados, o que deve ocorrer no próximo dia 14, conforme o governo do RS. Até o momento, não há detalhes sobre a adesão.