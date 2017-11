Após afirmar que os comandantes da Polícia Militar (PM) do Rio de Janeiro são "sócios do crime organizado" , o ministro da Justiça, Torquato Jardim, afirmou que tem planos para que agentes da Força Nacional de Segurança Pública fiquem permanentemente à disposição do governo federal. Em entrevista ao jornal O Globo , ele defendeu que a tropa, vinculada à pasta, teria 2,5 mil agentes.

Conforme o ministro, o plano tem dois esboços. Ou o Planalto abriria concurso com o objetivo de contratar agentes de segurança para atuarem nos Estados por oito ou 10 anos, ou desviaria policiais militares para a Força Nacional e arcaria com as despesas pelo mesmo período. A mudança dependeria da aprovação do Congresso e das secretarias de Segurança estaduais.