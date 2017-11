Uma das marcas do governo de Michel Temer são os ministros da Justiça que falaram demais e fizeram de menos. A mais recente façanha é do Torquato Jardim que, no auge da crise de segurança do Rio de Janeiro, afirmou que comandantes da Polícia Militar do Rio são sócios do crime organizado. Se ele, que é ministro da Justiça, tem essa informação, deveria tomar uma atitude, articular uma reação com o Estado, mobilizar as demais autoridades. Na prática, o que ele conseguiu foi colocar o comando da PM no mesmo caldeirão do crime e provocar a indignação das autoridades do Rio. O governador Luiz Fernando Pezão entrou com uma representação no STF contra Torquato pelas declarações. De seu périplo de nove dias no Exterior, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), chamou o ministro de infantil e exigiu que ele apresente provas. Maia, claro, está falando para o seu eleitorado, mas deixou uma tarefa para o ministro: vai apresentar provas contra o comando da Polícia Militar? Num grupo de WhatsApp, o ministro do Esporte, Leonardo Picciani – também mandando recado para o eleitorado – ressaltou que Torquato comanda a Polícia Federal e se ele tem indícios sobre o assunto deveria determinar a abertura de inquérito, caso contrário "é fanfarronice ou prevaricação".