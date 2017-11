Desde a determinação judicial, o presídio passou por uma série de reformas – manutenções em toda a estrutura do prédio e também na parte elétrica e hidráulica – que custaram cerca de R$ 16 mil. A maior parte do valor foi custeada pelo Poder Judiciário, e o restante pela Delegacia de Serviços Penitenciários. Todas as intervenções foram feitas com mão de obra prisional.

Em junho, foi solicitada a liberação do local. De acordo com o delegado penitenciário regional, Anderson Prochnow, a Justiça liberou o presídio no dia 24 de outubro – com base nas mudanças que foram solicitadas e feitas, e também no impacto que a interdição do presídio causava a outras casas prisionais da região: