Helicóptero Arcanjo 01, de Florianópolis, levou a criança ao Hospital Infantil da Capital para atendimento de urgência Corpo de Bombeiros / Divulgação

A mulher e o menino vítimas de uma tentativa de homicídio em Blumenau na madrugada deste domingo seguem internados em estado grave, assim como o homem suspeito pelo crime. Segundo informações da Polícia Militar, ele teria jogado gasolina na esposa e no filho, trancado-os no banheiro e ateado fogo. As chamas também o atingiram.

O Samu e a PM atenderam o caso e as três pessoas foram levadas para hospitais. O menino, de 11 anos, está internado no Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis, e a mãe está no Hospital Santo Antônio, em Blumenau. Ambos estão com cerca de 80% do corpo queimado e seguem em estado grave.

O pai, que foi encontrado pela polícia caído na casa, está internado no Hospital Santa Isabel com 75% do corpo queimado. A situação dele é grave e ele respira com a ajuda de aparelhos. Ele recebeu voz de prisão e está acompanhado da polícia na unidade de saúde.