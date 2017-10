Um homem ateou fogo na mulher e no filho em Blumenau na madrugada deste domingo. Segundo a Polícia Militar o homem de 47 anos teria jogado gasolina na companheira e o filho, de 11 anos, e os trancado no banheiro de casa. As informações são do G1 Santa Catarina. A polícia atendeu a ocorrência por volta das 2h, no bairro Itoupava Central. Os motivos do crime ainda não foram esclarecidos.