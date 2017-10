Conforme a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), o dia começou com 179 presos aguardando vagas. No último levantamento, às 18h30min, restavam 41 – ou seja, 138 foram deslocados desde as 10h. A promessa do secretário da Segurança, Cezar Schirmer, é zerar o número ainda nesta terça.