Entre as armas apreendidas, fuzil 762 com detalhes em vermelho, que pertenceria a líder de facção na região

A Polícia Civil finalizou na tarde desta sexta-feira (27) a contagem do arsenal que foi descoberto na casa de um universitário em Santa Cruz do Sul. Além dos 15 fuzis e das 21 pistolas, ainda foram apreendidos 201 carregadores e 7,3 mil munições _ 5,4 mil cartuchos somente para fuzil. Agentes da Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec) localizaram os armamentos no início da manhã no apartamento onde residia Jerônimo Jardim Lopes, 26 anos, que foi preso em flagrante.