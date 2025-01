Como funciona a lista de espera nos transplantes

Para cada órgão existe um conjunto de regras, em alguns casos simples, em outros, mais complexas. Cagkan / stock.adobe.com

Jorge Neumann (*)

O Brasil tem uma história de mais de 40 anos em transplantes. É o país com o maior programa público de transplantes no mundo. No Rio Grande do Sul, 2.657 pacientes, adultos e crianças, esperam um órgão, com a maior parte aguardando um transplante de rim.

Apesar de complexas, as listas de transplantes têm critérios bem objetivos. Detectada a necessidade, o paciente entra em uma lista. As regras de funcionamento desta lista são determinadas pelo Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde. A primeira delas é que o paciente pode escolher o Estado em que quer aguardar a oferta do órgão, ficando apenas naquela lista.

Todos os pacientes inscritos são registrados nas Centrais Estaduais de Transplante das respectivas Secretarias de Saúde. As particularidades ocorrem conforme o órgão ou tecido que o paciente está aguardando. O transplante mais simples é o de córnea, no qual a ordem é puramente cronológica. Como é um transplante simples, como regra sem rejeição, não há preocupação com compatibilidade, e o transplante é feito de forma ambulatorial.

No transplante de rim, a ordem de chamada é mais complexa, e se baseia em um sistema de pontuação, onde o tempo em lista e a compatibilidade imunológica são considerados. Primeiro é verificado o grupo sanguíneo (compatibilidade ABO). Depois faz-se uma comparação em duas etapas entre a "impressão digital celular" (conhecida como HLA, em português, Antígeno Leucocitário Humano) do órgão oferecido e a dos receptores em lista.

Na primeira, são selecionados os receptores com o HLA mais parecido com o doador (quanto mais parecido, melhor). Na segunda, é verificado se o receptor tem ou não anticorpos contra o HLA do doador. A presença destes anticorpos impede o transplante pelo risco de rejeição, e o órgão é oferecido ao receptor seguinte na lista.

Alguns pacientes apresentam diversos anticorpos, o que dificulta encontrar um doador compatível. Para cada rim ofertado, a lista leva em conta a soma dos pontos obtidos pelos critérios de tempo em lista, compatibilidade HLA e quantidade de anticorpos.

Coração e pulmão

Os órgãos torácicos, coração e pulmão, necessitam também de compatibilidade de grupo sanguíneo, mas, além disto, têm uma particularidade quanto ao tamanho do órgão doado. Como o tamanho da caixa torácica é limitado, não é possível transplantar um pulmão vindo de um doador grande em um receptor pequeno. No caso contrário, o problema não é o espaço, mas o órgão pequeno será insuficiente para manter o receptor maior em boas condições. Aceita-se assim até aproximadamente 30% de diferença de massa corporal entre doador e receptor para esses órgãos. Com os critérios de ABO e tamanho sendo atendidos, a preferência é do receptor há mais tempo na lista.

A lista para fígado tem critério muito objetivo: uma avaliação laboratorial chamada Meld. É uma combinação de escores baseados em exames laboratoriais e que determinam a gravidade do paciente. O Meld mais alto, que significa paciente com maior gravidade, tem a preferência.

O transplante de medula óssea tem alto grau de exigência em relação à compatibilidade HLA. Quando não há doador familiar, buscam-se doadores em bancos de doadores voluntários compatíveis. O banco brasileiro é hoje o terceiro maior do mundo.

Por fim, os critérios descritos acima consideram apenas transplantes com órgão de doadores falecidos. Rim, pulmão e fígado, os dois últimos em receptores pediátricos, podem ser transplantados com doadores vivos aparentados em primeiro grau, e nesse caso as regras acima não se aplicam.

(*) Membro Titular da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina e diretor do Laboratório de Imunologia de Transplantes da Santa Casa de Porto Alegre

