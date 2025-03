Regiões do Sul e do Sudeste do país concentram 70% dos casos.

O câncer de intestino é o segundo mais comum em ambos os sexos, ficando atrás apenas do de próstata nos homens e do de mama nas mulheres.

Conforme dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), o Brasil registra mil casos por ano de câncer colorretal. A estatística equivale a uma incidência de 21,10 casos para cada 100 mil habitantes. Desse total, 70% dos casos concentram-se nas regiões Sul e Sudeste.

Conforme a médica Heloisa Guedes Müssnich, membro da Comissão Permanente de Prevenção do Câncer de Intestino da Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP), a previsão é de 45 mil novos casos de câncer de intestino por ano no país. E o pior — a incidência tem crescido entre o público mais jovem .

— O câncer de intestino pode ser evitado. Quando se retira um pólipo benigno é possível evitar que ele se torne um câncer. Com essa frequência em pessoas jovens, já aceitamos o diagnóstico precoce. Se for diagnosticado precocemente temos mais de 90% de índices de cura — afirma a médica do serviço de coloproctologia do Hospital Moinhos de Vento.