Prefeitura da Capital e governo gaúcho apoiam proposta de ministro da Saúde de derrubar tabela atual de pagamentos do SUS

Em visita a Porto Alegre no último final de semana , o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, voltou a mencionar a criação de um novo modelo de financiamento para os serviços de saúde pública no país, falando em “ enterrar de vez a tabela SUS ”. O sistema define os valores pagos pelo governo federal a hospitais e clínicas particulares que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Ele ainda disse que "não há solução mágica, mas há determinação". O plano é iniciar uma atualização pelos serviços que estão com maior tempo de espera. Com um novo sistema de remuneração, o Ministério da Saúde pretende pagar mais e melhor para o atendimento especializado que cumprir o tempo correto.

No Rio Grande do Sul, a ideia foi bem recebida pela secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, que classificou a medida como " positiva e bem-vinda ".

— Nós consideramos necessário, inclusive, uma vez que na tabela SUS uma consulta especializada o valor é R$ 10. Então, essa tabela está totalmente defasada e essa modelagem do programa Mais Especialistas , quando remunera a consulta, o exame, a reconsulta, a biópsia, se for necessária, tem um valor global. Vou dar um exemplo da área de cardiologia, que pode esse valor chegar a R$ 350. Então o pagamento é por um pacote. Esperamos que em outras áreas da mesma forma — exemplifica.

— A nossa visão é de total acordo. A tabela SUS está completamente ultrapassada, além de defasada. Nenhum governo federal conseguiu recuperar o que se perdeu. Então não funciona. Hoje, nós temos que trabalhar com o tratamento completado das pessoas. Nós temos que contratar com prazo para que aquelas pessoas que precisam mais de atendimento, elas consigam chegar no paciente certo no tempo e lugar certo. E pagamento por procedimento exclusivamente não é mais a maneira como a gente acredita que funciona o SUS — defende.