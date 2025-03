Em primeira visita ao RS, ministro da Saúde inaugura centro de radioterapia

O ministro Alexandre Padilha acompanhou, na manhã deste sábado (15), o mutirão de exames e cirurgias no Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre. A medida visa diminuir a fila de espera por procedimentos e reduzir tempo de diagnóstico e internação de pacientes do SUS.

Conforme o Ministério da Saúde, existe um potencial no GHC para reduzir em 50 dias o tempo médio entre a suspeita e a confirmação de diagnóstico de câncer. A média hoje é de 71 dias, e a expectativa é reduzir para 17 .

O Hospital Conceição também inaugurou o serviço de radioterapia no Centro de Oncologia. Em 2024, 1.569 pacientes precisaram ser transferidos de instituição para esse tipo de tratamento. Com o equipamento, 700 pacientes poderão ser atendidos por ano no GHC.