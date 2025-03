Terceiro turno para cirurgias em quatro hospitais de Porto Alegre começa em 60 dias

Alteração abrange Hospital Conceição, Cristo Redentor, Fêmina e da Criança. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Grupo Hospitalar Conceição (GHC) pretende começar em 60 dias a realização de cirurgias à noite, no período entre 19h e 1h do dia seguinte. A alteração abrange os quatro hospitais ligados à instituição: Conceição, Cristo Redentor, Fêmina e da Criança. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (17) pelo diretor-presidente do GHC, Gilberto Barichello, em entrevista ao Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha.

A intenção de começar a fazer os procedimentos à noite e também aos sábados foi anunciada no final de semana, durante visita do ministro da Saúde, Alexandre Padilha — no último sábado, já foram realizadas 88 operações nos hospitais do grupo.

De acordo com Barichello, para começar a realizar cirurgias à noite os hospitais ainda precisam de alguns preparativos, como a contratação de profissionais e a compra de equipamentos.

— Precisamos contratar pessoal, dimensionar os recursos, porque serão consumidos mais insumos, medicamentos e material, fazer pequenos ajustes em infraestrutura e a aquisição de alguns equipamentos clínicos — disse.

Baixa e média complexidade

O terceiro turno será utilizado prioritariamente para cirurgias eletivas pouco invasivas, de baixa e média complexidade.

A projeção é de que, no período de um ano, sejam feitas 6 mil cirurgias a mais nos hospitais do GHC com a extensão do horário. Atualmente, há 3,7 mil pacientes na fila para fazer esses procedimentos.

— A fila sempre vai existir, pois quanto mais diagnósticos e expansão de serviços tivermos no Estado, mais filas teremos. Mas o que mais importa não é a fila, mas o tempo de espera. Não é adequado que a pessoa espere sete meses, um ano ou dois anos para fazer uma cirurgia — completou Barichello.

