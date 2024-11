Cerca de 53% dos recursos extraordinários anunciados pelo governo federal para área de saúde no RS após a enchente foram repassados

A enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio impactou severamente diversos setores do Estado, incluindo as instituições e os serviços de saúde. Com o objetivo de acelerar a recuperação destas estruturas, o governo federal publicou duas medidas provisórias contendo recursos extraordinários para este fim, somando cerca de R$ 1,24 bilhão em ações. Deste valor, até o momento, cerca de R$ 662,5 milhões foram repassados, ou aproximadamente 53% do total.