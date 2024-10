Os problemas em relação as férias dos funcionários do Hospital Universitário de Canoas, na Região Metropolitana, foram confirmados. Os colaboradores que entraram em recesso entre 23 de setembro e 7 de outubro ainda não receberam os valores e períodos após essa data foram cancelados. Além disso, há atraso nos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e rescisões.