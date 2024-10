Em todo o país Notícia

A cada três horas, um médico é vítima de violência durante o trabalho, indica levantamento do CFM

No Rio Grande do Sul, não foram informados os locais da ocorrência. Por isso, o conselho considerou a estimativa de 10%, com 225 registros de 2013 a 2024

22/10/2024 - 18h48min Atualizada em 22/10/2024 - 18h50min