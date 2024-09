O Hospital de Viamão vai retomar as cirurgias eletivas e os atendimentos de urgências em traumatologia a partir da próxima segunda-feira (2), ajudando a desafogar a demanda no sistema de saúde de outras cidades da Região Metropolitana. A instituição estava com os procedimentos suspensos desde março de 2023, por decisão da Fundação Universitária de Cardiologia que, na época, fazia a gestão e alegou não ter recursos para a manutenção.