Depois de 11 anos, o projeto Telessaúde RS, vinculado à Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), foi desativado. O motivo é a falta de recursos por parte do Ministério da Saúde. O serviço realizava consultoria a partir de um canal de 0800 para médicos de atenção primária de todo Brasil, especialmente para atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS). O término do serviço ocorreu nesta sexta-feira (30).