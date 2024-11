Caxias do Sul receberá, no próximo dia 29, o Check-up Vascular, evento organizado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular do Rio Grande do Sul (SBACV RS). A atividade será na Praça Dante Alighieri, no Centro, com início às 13h e previsão de seguir até as 16h. A ação será em conjunto com os alunos do curso de Medicina da Universidade de Caxias do Sul (UCS).