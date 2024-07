Em tratamento contra uma miocardiopatia genética que enfraquece o coração, Fernanda Assmann, analista acadêmica, deu à luz Henrique, em abril deste ano. A gravidez durou sete meses, dos quais quatro foram passados internada no hospital. Um mês depois, em meio à enchente de maio no Rio Grande do Sul, Fernanda recebeu o implante de um dispositivo no coração, uma espécie de bomba que ajuda o sangue a circular.