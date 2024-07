Tecnologia na saúde Notícia

Da depressão ao Parkinson: saiba como a medicina intervém no cérebro por meio de implantes

Desenvolvimento de dispositivos cerebrais ganhou força no debate mundial com a Neuralink, do bilionário Elon Musk. Segundo especialistas, a medicina já reúne exemplos de dispositivos usados no tratamento dos sintomas. A complexidade faz com que o progresso da tecnologia seja lento e haja a busca por intervenções menos danosas ao órgão

09/07/2024 - 09h05min