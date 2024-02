Elon Musk publicou na rede X (antigo Twitter), do qual é dono, que o primeiro implante cerebral da Neuralink foi realizado com sucesso no último dia 28. Segundo o milionário, os testes iniciais mostram resultados promissores na detecção de picos de neurônios. O objetivo da tecnologia é ajudar pacientes com deficiência ou que sofreram acidentes a recuperar parte de funções comprometidas, entre elas, fala, movimento e visão.