Aproveite o inverno cuidando da saúde e do seu bem-estar

Quem vive no Rio Grande do Sul conhece bem a força do frio. E tem na memória recente semanas muito geladas em julho, apesar de as previsões meteorológicas não apontarem a repetição destas condições até o final do inverno. E aí entra a ideia desta reportagem: trazer dicas para passar o inverno em harmonia com a saúde, a alimentação e os exercícios físicos, evitando dissabores como os problemas respiratórios que levam muitos às emergências hospitalares.