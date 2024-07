Apesar do frio ser característico da estação, o inverno tem chamado a atenção neste ano pelas temperaturas muito baixas em todo o Rio Grande do Sul. Já há registros, inclusive, de recordes das menores marcas para o ano em alguns municípios. Para dimensionar e localizar onde e quando foram os dias mais gelados de 2024 até agora, a Climatempo divulgou, nesta sexta-feira (12) uma lista com as 10 menores temperaturas no Estado. Confira abaixo.