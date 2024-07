Assim como no Rio Grande do Sul, o final de semana deve permanecer gelado em Santa Catarina. A novidade é a chuva, que já ocorreu em alguns pontos do Estado vizinho na sexta-feira (12), mas deve se intensificar a partir deste sábado (13). A temperatura máxima fica entre 10ºC e 19ºC em todo o território catarinense, e a precipitação acumulará totais médios de 30 a 60 milímetros.