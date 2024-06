"Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida": jovem em cuidados paliativos se casa no Hospital de Clínicas

De pé em frente ao altar, com a filha no colo, Mateus Henrique Soares dos Santos começou a chorar antes mesmo de ver a noiva. Quando a cadeira de rodas enfeitada cruzou a porta da capela, lágrimas também já escorriam pelo rosto maquiado de Katrine Hanauer da Silva. Diagnosticada com câncer de colo de útero há cerca de três meses, a jovem de 24 anos, natural de Ivoti, casou nesta sexta-feira (21), no térreo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).