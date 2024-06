As evidências mostram que, no Brasil, muitas cesáreas previstas para ocorrer em meio ao feriado de Carnaval são antecipadas ou postergadas. Pesquisadores do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa investigaram os efeitos dessa manipulação da data do parto na saúde dos bebês. Os resultados foram divulgados este mês no periódico Health Economics.